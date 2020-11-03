Тернопільщина готується до найгіршого варіанту розвитку подій у питанні COVID-19

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Сьогодні поспілкувався з кожним головним лікарем особисто. Завдання, які стоять перед закладами охорони здоров’я, – підведення кисню до ліжок, збільшення медичних бригад та ліжок, передбачених для надання допомоги хворим на COVID-19, та формування медичного резерву, – зазначив В. Труш. За словами головних лікарів, протягом останніх двох діб різко зросла кількість госпіталізацій з підозрами на коронавірусну інфекцію. Значна частина пацієнтів – у важкому стані. Надалі прогнози невтішні. Тому ми сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого, – підкреслив очільник ОДА. – Головних лікарів наполегливо попросив відтермінувати заплановані відпустки і мобілізуватися. Попереду – непрості місяці. Ми повинні прийняти цей удар з гідністю. Водночас дякую кожному медику, який сьогодні стоїть на варті здоров’я наших пацієнтів – сімейним лікарям, молодшому медичному персоналу, головним лікарям, які організовують роботу, та працівникам лабораторного центру.