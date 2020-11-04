У районній лікарні на Тернопільщині встановили спеціальні рамки для дезінфекції

КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» закупило дезінфекційні рамки РД-8 (виробник ТОВ “А3Tech-Україна”) для знезараження захисних костюмів працівників, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19 у інфекційному відділенні та перепрофілізованому на інфекційний стаціонар блоці відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Використання такого обладнання є дуже важливим для запобігання зараженню COVID-19 медичних працівників, оскільки тепер дезінфекція захисних костюмів відбувається при виході із інфекційного блоку, ще до їх зняття, що в рази знижує вірогідність перенесення вірусу та його потраплянні на чисті поверхні при переодяганні.

Принцип роботи дезінфекційної рамки – це розпилення сумішей у вигляді туману для дезінфекції одягу.