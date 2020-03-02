Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор увійшов до складу Священного Синоду ПЦУ

1 березня 2020 року Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду на літній синодальний період (1 березня – 31 серпня 2020 р.). До складу Синоду, який є органом управління Церквою в період між Помісними та Архієрейськими Соборами, увійшов, зокрема, Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор .



Пресслужба Київської митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ) повідомляє, що, окрім Головуючого та постійних членів Синоду митрополита Львівського Макарія та митрополита Вінницького і Барського Симеона, відповідно до п. 1 розділу V Статуту та з урахуванням рішень Архієрейського Собору від 14 грудня 2019 р., членами Синоду на відповідний період є:

Андрій, митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією;

Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський;

Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський;

Сергій, архієпископ Донецький і Маріупольський;

Михаїл, архієпископ Вінницький і Тульчинський;

Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький;

Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький;

Герман, архієпископ Чернівецький і Хотинський;

Симеон, архієпископ Дніпровський і Криворізький.

У доповіді на Архієрейському Соборі Блаженнійший Митрополит Епіфаній зазначив: «Статутом передбачено два піврічних періоди – з березня по серпень і з вересня по лютий, після завершення яких відбувається ротація частини членів Синоду. Для того, щоби цей механізм піврічної ротації запрацював, слід після завершення річного періоду повноважень членів Синоду частині з них продовжити виконання обов’язків до серпня 2020 р. Отже, з 1 березня наступного року буде призначено частину нових членів Синоду, а решта зміниться з 1 вересня і таким чином визначений Статутом механізм запрацює повноцінно».

Доповідь Предстоятеля була підтримана Архієрейським Собором у п. 7 його Постанов: «Підтримати викладені у Доповіді Митрополита Київського і всієї України Епіфанія на Соборі оцінки та пропозиції і взяти їх до уваги у подальшій праці з розбудови Помісної Церкви».

Нагадаємо, що рішенням Священного Синоду від 24 травня 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор призначений головою Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об’єднаннями. 29 жовтня 2019 року архієпископ Нестор призначений ПЦУ.

ДЖЕРЕЛО: Прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ