ТНПУ скликає випускників!

26-28 квітня 2020 р. ТНПУ святкує 80-річчя.





“Впевнені, що і у вас залищилися чудові спогади про роки навчання в ТНПУ (Кременецького учительського інституту, ТДПІ, ТДПУ…). Тож запрошуємо Вас приєднатися до Асоціації випускників ТНПУ ім.В.Гнатюка, яка ставить на меті полегшити спілкування між нами та популяризувати педагогічну освіту.



Для цього заповніть За час існування університету понад 60 тис. студентів здобули тут освіту. Зараз створена Асоціація випускників університету.“Впевнені, що і у вас залищилися чудові спогади про роки навчання в ТНПУ (Кременецького учительського інституту, ТДПІ, ТДПУ…). Тож запрошуємо Вас приєднатися до Асоціації випускників ТНПУ ім.В.Гнатюка, яка ставить на меті полегшити спілкування між нами та популяризувати педагогічну освіту.Для цього заповніть Анкету Асоціації випускників ТНПУ.

Будемо раді, якщо ви залишите свої контакти та короткі відомості про себе”, – йдеться на сайті вишу.