На Тернопільщині молодик пограбував… шкільну їдальню

На Бучаччині молодик вночі прийшов до школи… Ясна річ, не з добрими намірами чогось навчитися. Заради користі 8 грудня минулого року чолов’яга заліз до їдальні Язловецької загальноосвітньої школи.

І, звісно, викрав із холодильника продукти: 5 палиць вареної ковбаси, два з половиною кілограми курячого філе, півкілограма масла «Пан Коцький», наостанок прихопив і 5 буханців хліба. Таким чином, завдав закладу збитків на 1 тис. 85 грн.

Та уявіть стан кухаря, коли вранці працівниця не знала, що приготувати дітям на сніданок! Тим часом крадій наївся донесхочу.

Утім, коли незабаром до нього прийшли працівники поліції, у скоєному поспішив зізнатися, збитки компенсував і навіть уклав із прокурором угоду про примирення.

Оскільки крадій раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, злочин скоїв неважкий, а санкція ч.1 ст. 185 КК України передбачає у тому числі й штраф від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, Бучацький районний суд угоду визнав та зобов’язав сплатити 850 грн. штрафу.

…а в Кременці обікрав «Рукавичку»

Що цікаво, опівдні наступного дня такий самий необтяжений роботою чоловік обікрав магазин «Рукавичка».

Бачте, молодик зранку культурно-алкогольно «відпочивав» із друзями у парку культури м. Кременця. Коли спиртне закінчилось, чоловік почалапав до найближчого магазину, а саме до «Рукавички», за поповненням. На той момент, як на гріх, касирка зайшла у підсобку. Переконавшись, що навколо немає персоналу, злодій сховав пляшку шампанського «Маренго» та поспішив до товаришів по чарці.

Однак цей благородний напій лише зворохобив градусно-гастрономічні смаки компанії, і злодій знову пішов до «Рукавички». І знову, ніби навмисно перевіряючи його, продавця на місці не було, тож чоловік вирішив гуляти по крупному і знову вкрав шампанське, на цей раз «Артемівське», і зникнув у кущах парку.

Таким чином, він п’ять разів навідувався до магазину, викравши, крім того, ще три пляшки горілки – загалом на 920 грн.

Коли крадія зупинили правоохоронці, він героя з себе робити не став, а щиросердно визнав провину та пообіцяв компенсувати завдані ТзОВ «Львівхолод» збитки й уклав угоду про примирення.

Кременецький районний суд визнав його винним у крадіжці (ч.1 ст. 185 КК України) та, відповідно до умов угоди, призначив покарання – сплатити 850 грн. штрафу.

Олекса Чиж



