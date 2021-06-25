Бар, який згорів у Тернополі, рятувальники не перевіряли на дотримання протипожежних норм

Рятувальники не перевіряли, чи дотримуються протипожежних норм у закладі громадського харчування, який згорів вчора в центрі Тернополя. Про це розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, власник закладу працював за спрощеною системою оподаткування, а тому перевіряти його не мали права,пише Суспільне.

Нагадаємо, вчора понад 40 рятувальників майже 2 години гасили пожежу на бульварі Шевченка в Тернополі. Про це розповів пожежник Юрій Ярема.

За його словами, повідомлення про це до них надійшло о 9:40, вогонь загасили об 11:26. Використовували 10 пожежних машин, ніхто не травмувався. Власник закладу, Віталій Красновський коментувати ситуацію відмовився.