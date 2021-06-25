В Тернополі засудили рецидивіста за жорстокий напад на жінку

Тернопільський міськрайонний суд днями розглянув кримінальне провадження щодо уродженця Тернополя, не одруженого, не працюючого, раніше тричі судимого.

В ході слідства було встановлено, що тернополянин тієї ночі знаходився на вулиці 15 Квітня. В цей час з одного будинку вийшла жінка і попрямувала в бік вулиці Симоненка. Рецидивіст зрозумів, що о 03:30 год. ночі – це легка здобич, адже надворі нікого немає, до того ж в руці жінки була сумочка, ймовірно, з грошима.

Тримаючи у лівій руці ніж, нападник обійшов потерпілу та підійшов до неї спереду. Після цього приставив зброю до її шиї, штовхнув у спину і повалив жінку на землю, при цьому вимагаючи віддати гроші.

Жінка почала просити, щоб нападник відпустив її і забрав сумку, і в цей момент взялася лівою рукою за лезо ножа, щоб вирвати його з рук рецидивіста, але тільки завдала самій собі тілесні ушкодження.

А нападник тим часом забрав сумочку, в якій було всього 170 гривень і косметика. Жінка, побачивши, що він відволікся, почала втікати. Однак рецидивіст наздогнав її, кинув на землю і почав душити, аж поки жертва не втратила свідомість.

Опісля експертиза діагностує в неї тілесні ушкодження у вигляді крововиливів в білкові оболонки обох очей, синець бокової поверхні шиї справа, синець та ділянки гіперпігментації шкіри передньої поверхні грудей справа, садна поперекової ділянки…

Нападник тим часом оглянув кишені одягу потерпілої, але не виявивши там жодних цінних речей, з місця вчинення злочину втік разом із попередньо викраденим майном, залишивши потерпілу в непритомному стані.

Вже в суді тернополянин доводив, що хотів лише запитати жінку, де знаходиться найближчий магазин, а вона раптово замахнулася на нього сумкою. Він, начебто, вирвав у потерпілої сумку та викинув її в сторону. Після цього жінка почала втікати, а він намагався її заспокоїти та трохи придушив, щоб вона не кричала.

До слова, нападник раніше вже відбував покарання: 3 роки обмеження волі за умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах; 2 роки – за схиляння особи до вживання наркотиків, 4,5 року – за зґвалтування та грабіж, поєднаний з насильством.

У своєму засіданні суд ухвалив призначити рецидивісту покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та стягнути з нього на користь потерпілої відшкодування матеріальної шкоди на сум 4679,45 грн. та моральної – 30 тисяч гривень. А також на обвинуваченого поклали відшкодування всіх судових витрат і витрат на проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.



