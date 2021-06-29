У Тернополі перейшли на скорочений графік подачі гарячої води

У місті відновили роботу 15 котелень з подачі гарячої води.У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляють, що через значну заборгованість споживачів, що викликає нестачу коштів для закупівлі природного газу, у липні та серпні 2021р. комунальне підприємство змушене буде перейти на скорочений графік подачі гарячої води, пропозиція щодо якого додається:

Дні тижня Години подачі Ранок, год. Вечір, год. Понеділок —- —- —- —- Вівторок 06:00 10:00 18:00 23:00 Середа —- —- 18:00 23:00 Четвер 06:00 10:00 18:00 23:00 П’ятниця —- —- 18:00 23:00 Субота 07:00 10:00 18:00 23:00 Неділя 07:00 10:00 18:00 23:00