У Тернополі перейшли на скорочений графік подачі гарячої води
У місті відновили роботу 15 котелень з подачі гарячої води.У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляють, що через значну заборгованість споживачів, що викликає нестачу коштів для закупівлі природного газу, у липні та серпні 2021р. комунальне підприємство змушене буде перейти на скорочений графік подачі гарячої води, пропозиція щодо якого додається:
Дні тижня
Години подачі
Ранок, год.
Вечір, год.
Понеділок
—-
—-
—-
—-
Вівторок
06:00
10:00
18:00
23:00
Середа
—-
—-
18:00
23:00
Четвер
06:00
10:00
18:00
23:00
П’ятниця
—-
—-
18:00
23:00
Субота
07:00
10:00
18:00
23:00
Неділя
07:00
10:00
18:00
23:00