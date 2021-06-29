08:37 | 29.06.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі перейшли на скорочений графік подачі гарячої води

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У місті відновили роботу 15 котелень з подачі гарячої води.У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляють, що через значну заборгованість споживачів, що викликає нестачу коштів для закупівлі природного газу, у липні та серпні 2021р. комунальне підприємство змушене буде перейти на скорочений графік подачі гарячої води, пропозиція щодо якого додається:

Дні тижня

Години подачі

Ранок, год.

Вечір, год.

Понеділок

—-

—-

—-

—-

Вівторок

06:00

10:00

18:00

23:00

Середа

—-

—-

18:00

23:00

Четвер

06:00

10:00

18:00

23:00

П’ятниця

—-

—-

18:00

23:00

Субота

07:00

10:00

18:00

23:00

Неділя

07:00

10:00

18:00

23:00

 

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