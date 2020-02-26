Бібліотекарі Тернопільського вишу із військовими передали книги для людей, евакуйованих із Китаю

Працівники Бібліотеки ім. Л. Каніщенка Тернопільського національного економічного університету разом із військовослужбовцями 44 окремої артилерійської бригади ініціювали акцію з передачі книг для українців і громадян інших держав, евакуйованих з Китаю, які зараз перебувають на Полтавщині. Упродовж вихідних було зібрано більше двадцяти книг різними мовами.

«Любов лікує! Папір перемагає камінь. Бажаємо евакуйованим швидкого повернення до рідних домівок! Сподіваємося, що завтра наш скромний подарунок буде уже на Полтавщині!», – зазначає директор Бібліотеки ім. Л. Каніщенка ТНЕУ Казимир Возьний.

«Насправді, чужої біди не буває! Сьогодні українці – студенти, викладачі, військовослужбовці вкотре об’єдналися, аби продемонструвати усім, що ми не такі, якими нас хоче представити світові ворог!», – підкреслює прес-офіцер 44 артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Джерело: сайт ТНЕУ