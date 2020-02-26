Академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами ТНМУ Михайло Андрейчин під час свого виступу “Проблема коронавірусної інфекції” актуалізував питання біобезпеки умов праці медиків, запропонувавши забезпечити в області фінансування герметичних боксів та наголосив на важливості та результативності цього рішення.

Було проаналізовано готовність закладів охорони здоров’я до прийому хворих на гостру распіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, зазначивши потребу у засобах індивідуального захисту та реанімаційної апаратури.

Найближчим часом Тернопільський обласний лабораторний центр має отримати перші тест-системи для виявлення коронавірусу. Наразі зразки для дослідження в Україні направляються лише у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України. Cтаном на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 80 150 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 699 – летальні. Одужали вже 27 695 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано. З 20-ї години 24 лютого у всіх людей, хто приїжджатиме з країн, де зареєстровані випадки захворювання COVID-19, перевірятимуть рівень температури тіла. Температурний скрінінг також буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України та для подорожуючих через пункт пропуску “Тиса” на Закарпатті. Згодом такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів. Також вчора Бюро ВООЗ в Україні передало 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.