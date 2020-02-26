27 лютого (четвер) відбудеться презентація книги «Бандерівська скриня: архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині» (друге, доповнене видання). Під час заходу дослідники розкажуть історію віднайдення двох повстанських криївок на горищі церкви в с. Кордишів, про унікальну «бандерівську скриню» (документи УПА, ОУН, речі повстанців 40-х років ХХ століття). Також буде діяти виставка давніх артефактів.

Презентація книги: 27 лютого 2020 року (четвер)

с. Кордишів (Кордишівський НВК) о 13:30 год.

м. Шумськ (Шумська районна бібліотека) о 17:00 год.

Книга видана Тернопільським обласним центром охорони культурної спадщини. В книзі зібрані цінні повстанські матеріали 1940-х років, які були виявлені у двох криївках на піддашші церкви в с. Кордишів: накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки підпілля ОУН, часописи УПА, агітаційні матеріали, патріотична література, організаційні та господарські записи. Документи були дбайливо складені та поміщені у скриню. Від цього і назва видання – «Бандерівська скриня». Також у криївках були знайдені предмети, зокрема одяг підпільників, предмети побуту, нагрудний значок-тризуб, виявлена зброя: протитанкові гранати, не розпакований цинковий ящик з набоями тощо. Перелік знайденого засвідчує, що там перебував повстанський штаб, який організовував роботу щонайменше в 10 навколишніх селах.