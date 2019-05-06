Біля Архикатедри Тернополя відбулися великодні гаївки

5 травня біля Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя відбулися великодні гаївки, – повідомляє прес-служба архиєпархії. Декілька сотень дітей та молоді зібралися, щоб згідно з українською пасхальною традицією радісно провести час за різними забавами та танцями. Організатором дійства стали духовенство Архикатедри та молодіжна міська рада м. Тернополя. Долучилися до організації молодіжний центр Тернополя та члени різних молодіжних організацій.

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