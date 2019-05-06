У Кременецькому ботанічному саду у великодні дні попрацювали вандали

Два роки тому в Кременецькому ботанічному саду спільними зусиллями працівників та волонтерів з різних куточків України культурної асоціації «Новий Акрополь» під час акції «Ботсад моєї мрії» було облаштовано дві відпочинкові зони. Для комфортного перебування містян, відвідувачів, туристів на лоні природи встановили альтанки, перила, інформаційні стенди, лавочки, місця для вогнищ. Було затрачено матеріальні ресурси, кошти, людська безкорислива праця.

Але у великодні дні «вдячні» відвідувачі вщент розбили, розгромили, розтрощили альтанки, перила, лавки, цим самим подякувавши за добро, йдеться у повідомленні від Кременецького ботанічного саду.

Сумно.

Прикро!

Боляче…

Гнів переповнює серце!!!

Чи маємо право руйнувати те, що створювалося не нами?

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