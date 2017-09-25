Чемпіонат Тернопільської області з футболу серед ветеранів: найстаршому учаснику — 64 роки

23 вересня у селищі Великі Бірки Тернопільського району на футбольному полі “Загребля” у рамках чемпіонату Тернопільської області серед ветеранів групи «А» відбувся поєдинок між ФК «Ветеран» (Тернопільський р-н.) та ФК «ГусАгро» (Гусятинський р-н.).

На футбольне поле вийшли ветерани футболу віком від 45 р. Найстаршому учаснику змагань, який виступив у складі команди Тернопільського району, Борису Щавурському — 64 роки.

Не зважаючи на повіажний для футболістів вік, гра була видовищна і динамічна.

Тривалість кожного тайму — 40 хв.

Пермога з рахунком 5:0 дісталась команді ФК «Ветеран» Тернопільського району.

Інформація і фото – Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха.