Чоловік з Тернопільщини «домалював» ухилянту двох дітей в документи

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 2 жителів Тернопільщини й Чернівеччини, обвинувачених у сприянні в незаконному перетину особи через державний кордон України з корисливих мотивів й пособництві у підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України).

За даними слідства, 2 громадян пообіцяли військовозобов’язаному батькові 1 дитини «виготовити» ще 2 свідоцтва про народження дітей, що дало б змогу йому безперешкодно перетнути кордон як багатодітному батькові.

Свої послуги вони оцінили у 10 500 доларів США. Ухилянт передав їм кошти й отримав обіцяні фальшиві свідоцтва через відділення «Нової пошти».

Проте під час перевірки документів на контрольно – пропускному пункті «Порубне» прикордонники виявили підробку свідоцтв та затримали військовозобов’язаного. Він розповів правоохоронцям про осіб, які сприяли йому у перетині державного кордону України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Довідково: КК України передбачає покарання за інкримінованими статтями – позбавлення волі від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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