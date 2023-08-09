Понад 800 сімей Тернопільщини, які постраждали внаслідок негоди, отримають грошову компенсацію

Понад 800 сімей Тернопільщини, які постраждали внаслідок негоди 25 липня отримають грошову компенсацію.

«Як і обіцяв, кошти виділено.

Більше пʼять мільйонів гривень, – це лише невелика частина допомоги з обласного бюджету, яку отримають мешканці постраждалих будинків.

Із місцевих бюджетів територіальних громад для мешканців також передбачено компенсацію на відновлення житла.

У найбільш постраждалих громадах, а саме: Білобожницька, Васильковецька, Гусятинська, Копичинецька відбулися позачергові сесії, де було затверджено порядок та суму виплат мешканцям», – сказав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Окрім цього громади залучають партнерів, благодійні організації й міжнародних донорів для повної ліквідації стихійного лиха.