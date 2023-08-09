Сергій Зюбаненко дав останнє попередження горе-бізнесменам на Тернопільщині

В.о. начальника поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко неодноразово звертався до жителів нашої області з проханням інформувати поліцію про ганебні факти ведення незаконного «бізнесу» на території краю.

До прикладу, вчора співробітники поліції виявили черговий нелегальний гральний заклад, який працював у Тернополі. Функціонував він у підвальному приміщенні, де було облаштовано 25 гральних місць. В азарті люди втрачали тисячі гривень, відбираючи ці гроші від своєї сім’ї.

Звертаюся до підприємців, що займаються такою незаконною діяльністю,– припинити це робити. Наголошую, що це непоодинока акція, ми будемо робити це на постійній основі та присікати таких «горе-бізнесменів». Підпільному бізнесу – не місце у нашій області, попереджаю вас про це крайній раз, – наголошує Сергій Зюбаненко.