Сергій Зюбаненко дав останнє попередження горе-бізнесменам на Тернопільщині
В.о. начальника поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко неодноразово звертався до жителів нашої області з проханням інформувати поліцію про ганебні факти ведення незаконного «бізнесу» на території краю.
До прикладу, вчора співробітники поліції виявили черговий нелегальний гральний заклад, який працював у Тернополі. Функціонував він у підвальному приміщенні, де було облаштовано 25 гральних місць. В азарті люди втрачали тисячі гривень, відбираючи ці гроші від своєї сім’ї.
- Звертаюся до підприємців, що займаються такою незаконною діяльністю,– припинити це робити. Наголошую, що це непоодинока акція, ми будемо робити це на постійній основі та присікати таких «горе-бізнесменів». Підпільному бізнесу – не місце у нашій області, попереджаю вас про це крайній раз, – наголошує Сергій Зюбаненко.