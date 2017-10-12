Чим все-таки “оснащена” хвалена соціальна карта?
Дехто вже отримав “Файну карту”, хтось ще вагається, чи потрібна вона. Тернополянка Ірина Кельнер написала в соцмережах свої враження:
“Приніс син зі школи хвалену учнівську соціальну картку, оту що за 57 грн.
Ви, як і я, напевно подумали, що за таку вартість виготовлення, там буде:
-Купа сучасних примочок – мікрочіп, магнітна стрічка, тощо – для зчитування усіми можливими пристроями- вона ж має працювати як універсальний платіжний засіб і картка знижок. Насправді НІ
А може QR код вестиме на персональну сторінку перевірки балансу по картці? – насправді НІ
А може на сторінці сервісу буде можливість онлайн поповнення? Насправді НІ
А як на рахунок обіцяного поповнення балансу картки у будь-якому банку? Забудьте! Насправді – Ні!
У цієї дорогоцінної картки функціонал, як у папірця з надрукованим на ньому штрихкодом(
Поповнення – готівкою у магазинах Ксюша та Ксенія? Рілі?
А саме цікаве – хто ж отримає наші гроші та на якій підставі – мабуть велика таємниця, бо у розділі контакти на сайті лише мейл і телефони”.