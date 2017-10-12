Прихильники гурту BRUTTO в Тернополі отримають номерні карти, з якими зможуть безкоштовно відвідувати концерти колективу на все життя

5 жовтня розпочався великий тур гурту BRUTTO, який пройде по 23 містам України. У Тернополi концерт відбудеться 14 жовтня у Concert Hall «Подоляни».

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Сергій Міхалок і гурт BRUTTO представлять нову концертну програму на підтримку свого третього альбому «РОКІ». Поєднання яскравих пронизливих пісень, нестримної енергії і харизми лідера гурту Міхалка згуртували навколо себе мислячу молоду фан-базу #BRUTTONOSTRA. Фани зможуть не лише вперше почути пісні з нового альбому «POKI» наживо, але й увірватися в слем під перевірену міць з музичного арсеналу BRUTTO. Найвідданішi прихильники отримають номерні фірмові карти, з якими вони зможуть безкоштовно відвідувати будь-які концерти колективу на все життя.

«#BRUTTONOSTRA – велика і дружна родина! Ми разом долаємо будь-які перешкоди і боремося за нові Перемоги! Будь реалістом – Мрій про неможливе!

До зустрічі на концертах! FUCK THE REST» – зазначив лідер команди Сергій Міхалок.

Новий тур стане символічним для BRUTTO – 1 вересня гурту виповнилося три роки. За цей невеликий термін Сергій Міхалок і його «Бригада Революційного Угару» записали три альбоми, зняли 23 кліпи, дали сотні концертів в Україні, Європі, США і Канаді, тріумфально повернулися в Білорусь і підкорили десятки рок-фестивалі, і серед них – найбільший фестиваль Східної Європи Sziget.

BRUTTO – більше ніж музичний гурт. Це філософія, громадянська позиція і життєвий вектор. BRUTTO – музичний локомотив. Пісні – його паливо й запал. Фани – його сила і гаряче серце.

Дата: 14 жовтня

Мiсце: Concert Hall «Подоляни»

Адреса: вул. Текстильна, 28

Початок: 19:00