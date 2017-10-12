Серед дітей на Лановеччині стрімко поширюється вірус “Коксакі”, однак відповідні служби не реагують

Про це заявила в соцмережах жінка з Лановеччини, дитина якої теж захворіла:

“Просто слів не вистачає, щоб описати емоції та обурення серед батьків нашого населеного пункту, — пише Оля Бітківська‎. — В селі Білозірка серед дітей “гуляє” вірус Коксакі, близько 20 дітей вже встигли заразитися,це діти дошкільного та молодшого шкільного віку, у всіх присутнє висипання, а в більшої половини ще й досить висока температура.

Про даний вірус повідомлені вже і лікарі, і сан.станція.Але чому така повна бездіяльність? Повна байдужість з боку відповідних установ. Чому всі так бояться визнати, що в нашому населеному пункті спалах цього захворювання? Медичні працівники обійшли хворих дітей,подивилися і на тому кінець. Сказали, що зафіксовано вірус лише у двох дітей, а решта до них не звертались.Тому ніякого спалаху немає. Хоч батьки сказали,що діти хворі. Виникає питання:для чого тоді було ходити по домівках хворих? Сан.станція приїхала, подивилася, а тепер батьки збирають гроші на засоби повної дезінфекції садочку. А хіба не вони самі мають дезінфекувати садочок? Чому, викликаючи швидку допомогу, я змушена ще нагадати їм для чого вони там взагалі потрібні, бо після прохання приїхати до дитини в якої температура близько 40 градусів почула у відповідь “жіночко, вже 12 година ночі, чого ви дзвоните,не могли раніше подзвонити”!!!!!!! Це нормально?

Всі батьки дуже занепокоєні тим,що нічого не відбувається і чому не приймаються ніякі міри боротьби з вірусом,який тільки поширюється і вражає найменших. Просимо допомогти нам у вирішенні цієї проблеми і домогтися хоч якоїсь реакції відповідних установ”.

Вірус Коксакі: симптоми

Захворіти цим вірусом дуже легко. Він дуже активний, його контегіозність (заразність) складає 98%.

Вірус передається повітряно-крапельним й орально-фекальним шляхом. До останнього належить небезпека заразитися через брудні руки та немиті овочі і фрукти. На вірус Коксакі хворіють діти і дорослі. Щоправда, у дорослих хвороба протікає у менш важкій формі, часто без таких симптомів як висипання на шкірі і висока температура.