День молоді у м.Тернопіль. Програма

В останню неділю червня в Україні традиційно відзначається День молоді та День молодіжних і дитячих громадських організацій.

З цієї нагоди на жителів і гостей Тернопільської громади впродовж вихідних чекає насичена програма святкування.

Серед запланованого:

25 червня о 18:30 год. на «Острівці кохання», що в парку ім. Т. Г Шевченка, відбудеться нагородження представників громадських організацій та студентського самоврядування з нагоди свята.

Також буде проведено нагородження громадських активістів і діячів у сфері молодіжної політики в рамках унікальної події «Оскар молодіжної політики». Після офіційної церемонії нагородження відбудеться вечірка для молоді у стилі «Оскар». Запрошений зірковий гість – DJ Remonty.

26 червня о 21:40 год. розпочнеться «Ніч українського кіно» – на набережній Тернопільського ставу (біля РК «Maxim») запрацює кінотеатр під відкритим небом «Outside Cinema». До перегляду пропонуються фільми «Пропала грамота», «Дике поле» і «Будинок «Слово»». Вхід вільний.

27 червня о 17:00 год. в парку ім. Т. Шевченка відбудеться освітня подія «Вільний Університет», під час якої учасники спілкуватимуться на популярні молодіжні теми, серед яких:

Як правильно пити каву – з цукром чи без?;

Основи йоги та кілька практичних завдань з дихання;

Мотиваційне лідерство;

Про креативність: як генерувати ідеї.

27 червня о 19:00 год. запрошуємо тернопільську молодь на вечір атмосферної творчості «Квартирник на траві», що пройде на набережній Тернопільського ставу. Присутні познайомляться з поезією, музикою та співами молодих і талановитих митців з Тернополя. Кожен охочий зможе також взяти мікрофон і запропонувати щось із своєї творчості.