15:31 | 25.06.2021
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Тернопільському лабораторному центру передали потужний генератор

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У лабораторний центр передали потужний генератор. Кошти на придбання обладнання виділили з обласного бюджету.Як зазначає голова ОДА Володимир Труш, у лабораторному центрі не одноразово виникали проблеми з постачанням електроенергії. Через це виходили з ладу установки та зупинялося обладнання.

«Завдяки спектрометричному комплексу «Gamma Plus» можна проводити аналіз на природні та штучні радіонукліди, визначати вміст радіонуклідів цезію та стронцію в деревині, будівельних матеріалах, скляному посуді, ґрунті тощо», – йдеться у повідомленні голови ОДА.

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