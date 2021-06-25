Тернопільському лабораторному центру передали потужний генератор

У лабораторний центр передали потужний генератор. Кошти на придбання обладнання виділили з обласного бюджету.Як зазначає голова ОДА Володимир Труш, у лабораторному центрі не одноразово виникали проблеми з постачанням електроенергії. Через це виходили з ладу установки та зупинялося обладнання.

«Завдяки спектрометричному комплексу «Gamma Plus» можна проводити аналіз на природні та штучні радіонукліди, визначати вміст радіонуклідів цезію та стронцію в деревині, будівельних матеріалах, скляному посуді, ґрунті тощо», – йдеться у повідомленні голови ОДА.