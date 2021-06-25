У центрі Кременця запрацював пішохідний фонтан

У Кременці запустили пішохідний фонтан.

“Це наш багатостраждальний фонтан на Майдані Волі. Було багато проблем з підрядниками, вони не завершили роботи. Міська рада не доплатила їм. Але фонтан все-таки буде”, – повідомила у Facebook депутат Кременецької міської ради Зоя Карпюк.

За її словами, відтепер водограй перебуває на балансі комунального підприємства Кременецької міської ради “Благоустрій”, яке взяло під свою відповідальність експлуатацію та обслуговування площі, фонтанів і освітлення.

24 червня відбувся пробний запуск. Працюватимуть фонтани з 8:00 до 24:00, підсвітка з 22:00 до 24:00, освітлення площі – до 3:00 ночі.