Депутати з Тернопільщини Гевко та Марченко, які фігурують у справах НАБУ, підтримали ліквідацію незалежності антикорупційних органів

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №12414, який суттєво обмежує незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Документ підтримали 263 депутати, серед яких двоє представників Тернопільщини: Гевко Володимир та Марченко Людмила. Обидва депутати фігурують у справах НАБУ, що викликає додаткові запитання щодо їхнього голосування за цей законопроєкт.

За інформацією, 31 депутат, який мав або має підозри від НАБУ, також підтримав цей законопроєкт. Зокрема, 18 з них проголосували “за”, двоє утримались або не голосували, а ще п’ятеро були відсутні під час голосування.

Перелік депутатів, які підтримали ліквідацію незалежності НАБУ та САП:

Олександр Юрченко — група “Відновлення України” — за; Волинець Михайло — фракція “Батьківщина” — за; Герасимов Артур — фракція “Європейська солідарність” — утримався; Шахов Сергій — група “Довіра” — відсутній; Пашковський Максим — фракція “Слуга народу” — за; Колісник Анна — фракція “Слуга народу” — відсутня; Клочко Андрій — фракція “Слуга народу” — за; Забродський Михайло — фракція “Європейська солідарність” — не депутат; Саладуха Ольга — фракція “Слуга народу” — за; Кузьміних Сергій — фракція “Слуга народу” — за; Камельчук Юрій — фракція “Слуга народу” — за; Констанкевич Ірина — група “Партія “За майбутнє” — за; Нагорняк Сергій — фракція “Слуга народу” — за; Гевко Володимир — фракція “Слуга народу” — за (фігурант справи НАБУ); Трухін Олександр — фракція “Слуга народу” — не депутат; Шол Маргарита — фракція “Слуга народу” — за; Порошенко Петро — фракція “Європейська солідарність” — утримався; Маріковський Олександр — фракція “Слуга народу” — не голосував; Деркач Андрій — позафракційний — не депутат; Кормишкіна Ірина — фракція “Слуга народу” — не депутат; Королевська Наталія — фракція “ОПЗЖ” — не депутат; Гунько Анатолій — група “Відновлення України” — за; Одарченко Андрій — фракція “Слуга народу” — відсутній; Лабазюк Сергій — група “Партія “За майбутнє” — за; Задорожній Микола — фракція “Слуга народу” — за; Дубневич Ярослав — група “За майбутнє” — відсутній; Горват Роберт — група “Довіра” — за; Ісаєнко Дмитро — група “Відновлення України” — за; Марченко Людмила — фракція “Слуга народу” — за (фігурант справи НАБУ); Кива Ілля — фракція “ОПЗЖ” — не депутат; Бондар Віктор — позафракційний — відсутній.

Це голосування викликало великий резонанс в українському суспільстві. Антикорупційні органи, які займаються розслідуванням найбільших корупційних справ, фактично втратять свою незалежність. На думку критиків закону, це може призвести до узурпації влади та повної втрати самостійності для НАБУ та САП.