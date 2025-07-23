Напдеп Ігор Василів (Слуга народу) не підтримав закон №12414

Ігор Василів, депутат від “Слуги народу”, прокоментував своє ставлення до скандального законопроєкту №12414, який підриває незалежність НАБУ та САП

Депутат Верховної Ради від Тернопільщини Ігор Василів (партія “Слуга народу”) виступив з різкою критикою законопроєкту №12414, який фактично знищує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У своєму коментарі на Facebook він пояснив, чому не підтримав цей документ.

“Це рішення — крок назад у нашому євроінтеграційному курсі. Підрив незалежності антикорупційних органів напряму суперечить зобов’язанням України перед ЄС і може поставити під загрозу подальше просування нашої держави до повноправного членства”, — зазначив Ігор Василів.

Він також підкреслив, що законопроєкт був поданий з порушенням процедур, що суперечить принципам прозорості роботи Верховної Ради. Василів наголосив на важливості збереження незалежності НАБУ та САП, зазначивши, що це є не лише вимогою західних партнерів, а й обіцянкою, яку депутати дали українському народу у своїх передвиборчих програмах.

“Я вже підписав законопроєкт, який скасовує всі зміни, внесені законом №12414 щодо НАБУ та САП”, — додав депутат.

Загалом, законопроєкт №12414 був підтриманий 263 депутатами, серед яких були й представники Тернопільщини, такі як Людмила Марченко, Андрій Богданець, Володимир Гевко та інші.