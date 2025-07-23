ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» втратило договір на сотні мільйонів через втручання прокуратури

Завдяки принциповій позиції прокурорів Бережанської окружної прокуратури вдалось запобігти неефективному витрачанню майже чверті мільярда гривень із державного бюджету.

Прокурори встановили, що внаслідок порушення бюджетного законодавства посадовими особами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області безпідставно було продовжено строк дії договору на виконання ремонтних робіт дороги державного значення Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів. Йдеться про ділянку км 107+000 – км 132+100, ремонт якої планувалося провести в межах закупівлі UA-2021-05-05-001668-b.

Однак, як встановило слідство, фінансування на продовження цього договору у державному бюджеті не було передбачено. Незважаючи на це, замовник – Служба відновлення – взяв на себе фінансові зобов’язання перед виконавцем робіт, ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР», що становило реальну загрозу втрати значних бюджетних коштів.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з вимогою визнати недійсною додаткову угоду до договору. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі, припинивши дію угоди, укладеної ще у 2021 році.

Таким чином, державі вдалося запобігти нецільовому та неефективному витрачанню 243,9 мільйона гривень бюджетних коштів.