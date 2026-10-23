Десятьом загиблим захисникам присвоїли звання почесних громадян Тернопільської громади

Десятьох українських військовослужбовців, які загинули в боях за Україну, посмертно удостоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади». Відповідне рішення депутати ухвалили на черговій, 61-й сесії Тернопільської міської ради.

Звання присвоїли таким захисникам:

Степану Вольському — молодшому лейтенанту;

Володимиру Данилишину — старшому солдату;

Остапу Курпіті — солдату;

Михайлу Неді́льському — солдату;

Тарасу Пацулі — солдату;

Сергію Польовому — солдату;

Василю Ратушному — старшому сержанту;

Ярославу Сотнику — солдату;

Ігорю Цимбалюку — солдату;

Василю Цімку — рядовому.

Звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» є найвищою відзнакою громади. Його присвоюють за вагомий особистий внесок у становлення української державності, а також за мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.