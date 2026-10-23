Десятьом загиблим захисникам присвоїли звання почесних громадян Тернопільської громади
Десятьох українських військовослужбовців, які загинули в боях за Україну, посмертно удостоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади». Відповідне рішення депутати ухвалили на черговій, 61-й сесії Тернопільської міської ради.
Звання присвоїли таким захисникам:
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Степану Вольському — молодшому лейтенанту;
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Володимиру Данилишину — старшому солдату;
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Остапу Курпіті — солдату;
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Михайлу Неді́льському — солдату;
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Тарасу Пацулі — солдату;
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Сергію Польовому — солдату;
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Василю Ратушному — старшому сержанту;
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Ярославу Сотнику — солдату;
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Ігорю Цимбалюку — солдату;
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Василю Цімку — рядовому.
Звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» є найвищою відзнакою громади. Його присвоюють за вагомий особистий внесок у становлення української державності, а також за мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.