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Десятьом загиблим захисникам присвоїли звання почесних громадян Тернопільської громади

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Десятьох українських військовослужбовців, які загинули в боях за Україну, посмертно удостоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади». Відповідне рішення депутати ухвалили на черговій, 61-й сесії Тернопільської міської ради.

Звання присвоїли таким захисникам:

  • Степану Вольському — молодшому лейтенанту;

  • Володимиру Данилишину — старшому солдату;

  • Остапу Курпіті — солдату;

  • Михайлу Неді́льському — солдату;

  • Тарасу Пацулі — солдату;

  • Сергію Польовому — солдату;

  • Василю Ратушному — старшому сержанту;

  • Ярославу Сотнику — солдату;

  • Ігорю Цимбалюку — солдату;

  • Василю Цімку — рядовому.

Звання «Почесний громадянин Тернопільської міської територіальної громади» є найвищою відзнакою громади. Його присвоюють за вагомий особистий внесок у становлення української державності, а також за мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.

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