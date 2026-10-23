Учні з Білобожницької, Заводської, Нагірянської та Товстенської громад зможуть навчатися в ліцеї Чорткова

Чортківська громада планує співпрацювати з чотирма сусідніми громадами у сфері профільної середньої освіти. Йдеться про навчання учнів 10–12 класів із Білобожницької, Заводської, Нагірянської та Товстенської громад у Чортківському академічному ліцеї імені Романа Ільяшенка.

Як повідомили у Чортківській міській раді, відповідну ініціативу схвалили на черговому засіданні виконавчого комітету.

Співробітництво має забезпечити учням із сусідніх громад можливість здобувати профільну середню освіту в Чорткові. Такий формат передбачений для громад, у яких недостатньо учнів для функціонування власного академічного ліцею.

Завдяки співпраці громади зможуть організувати навчання старшокласників у вже наявному закладі освіти, не створюючи окремих академічних ліцеїв.

Наразі рішення стосується ініціювання співробітництва. Наступний крок — затвердження відповідної ініціативи на сесії Чортківської міської ради.