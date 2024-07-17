Діти рятувальників із прифронтових зон України проходять таборування в Польщі

Відпочинок організовано за ініціативи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та на запрошення президента правління компанії Woodland.

Діти відпочивають та оздоровлюються на базі дитячого табору пожежників навчального центру “Стражак”. Вони навчаються та пізнають світ, беруть участь у захоплюючих конкурсах та вікторинах, спортивних змаганнях, цікавих екскурсіях, дізнаються, як поводити себе у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, опановують основи надання домедичної та психологічної допомоги.

Для супроводу дітей направлено досвідчених спеціалістів Головного управління, які здійснювали безпосереднє керівництво польовим спеціалізованим табором “Юний рятувальник”, який організовувався та щорічно проводився на території Тернопільської області.

Зусилля, які докладають організатори табору не є марними, адже юнаки набудуть нового досвіду, отримають безліч яскравих вражень та корисних знань, знайдуть нових друзів, а по завершенню таборування повернуться додому зміцнілими та загартованими.