Прем’єра “Сопілки Перуна” на 15-му ОМКФ

У четвертий день ОМКФ були представлені фільми з Національної конкурсної програми “Сопілка Перуна” Євгена Мазуренка та “Діло Безп’ятого” Валерія Шалиги.

“У мене виникла думка про те, щоб зняти хлопців (військових) такими якими вони є. Тобто по максимуму, не втручаючись в сам процес, показати як вони живуть. Саме завдяки цьому, вийшло передати це відчуття, наче ви перебуваєте разом з ними. Відчуваєте як це бути артилеристом в посадці. По суті, прожити з ними разом ці декілька днів за одну годину” , – прокоментував Євген Мазуренко, режисер фільму “Сопілка Перуна” .

“Цей фільм дуже надихає, оскільки коли ти бачиш ці кадри, зникає будь-який страх. Натомість приходить віра в абсолютну перемогу. Військові надають нам впевненість у нашому майбутньому та сьогоденні”, – додала продюсерка фільму Ірина Сахалтуєва.

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