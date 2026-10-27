До небесного війська відійшов ще один захисник з Тернопільщини – Ігор Будняк

Чортківська громада знову у скорботі. 22 жовтня 2026 року відійшов у вічність наш земляк, Захисник України Ігор Йосипович Будняк, повідомляють у міській раді.

Ігор Будняк народився 31 березня 1968 року в Чорткові. Тут минули його дитячі та шкільні роки. Після закінчення школи він обрав військову справу та здобув освіту в Калінінградському військовому училищі.

Службу проходив у Грузії, а з 1991 року продовжив військову кар’єру в Україні. У Львові служив військовим льотчиком, присвятивши частину свого життя авіації та захисту Батьківщини.

Після завершення військової служби повернувся до рідного Чорткова, де започаткував власну справу та створював робочі місця.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Ігор знову став на захист України. Як командир взводу, виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту – на Донеччині, Харківщині та Чернігівщині. Залишався вірним військовій присязі, своєму обов’язку та українському народові. Захищаючи рідну землю, віддав багато сил і здоров’я заради свободи та майбутнього України.

Та найбільшою цінністю в житті Ігоря завжди була родина. Він був люблячим чоловіком Мирослави, турботливим батьком доньок Адріани та Дзвінки, люблячим дідусем трьох онуків – Вероніки, Емілії та Данила.

У пам’яті рідних, друзів і побратимів Ігор назавжди залишиться людиною, яка гідно пройшла свій життєвий шлях, була відданою родині та Україні.

Ігор Будняк знайшов свій вічний спочинок у Львові, на Личаківському кладовищі.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Ігоря. Світла пам’ять про нашого земляка житиме в серцях тих, хто його любив і поважав.