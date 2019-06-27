Для тернопільських чиновників купили позашляховик за мільйон

КП Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради 10 червня за результатами тендеру замовило ДП «Автотрейдінг-Одеса» легковий автомобіль за 919,9 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить повнопривідний позашляховик Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 kW 7DSG 4х4 2019 р.в. білий металік. Автомобіль матиме передні подушки безпеки, двозонний клімат-контроль, обігрів передніх сидінь, круїз–контроль.

У автосалонах, Skoda Kodiaq у комплектації Ambition, яку придбало управління, можна купити за 896 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ПП «Торговий дім «Євромоторс» екс-депутата від БПП Михайла Гвоздьова. Його пропозиція була вищою на 98 грн. і склала 920 тис грн. Саме такою була очікувана вартість.

Дочірнє підприємство «Автотрейдінг-Одеса» зареєстроване 2002 року в Одесі. Її власником є ТОВ «Автотрейдінг Атолл Груп» бізнесмена Олега Боярина, а директором – Єгор Гладких.

Олег Боярин володіє низкою фірм, які продають автомобілі, зокрема ТОВ «Автотрейдінг-Ужгород», ДП «Автотрейдінг-Львів» та ДП «Автотрейдінг-СТО». Йому також належить завод «Єврокар», що розташований в Закарпатській області.