Тернополяни піднімуть на Говерлу двох дівчаток з інвалідністю

Мрію 11-річної Саші Гребенюк з Бахмута Донецької області та 12-річної Людмили Матвійчук із Тернополя хочуть втілити в життя тернопільські ентузіасти. Дівчатка хочуть піднятися на найвищу вершину України – Говерлу, але через хворобу вона пересувається на візку.

4149 6293 8177 4884 Проць Лілія Петрівна (призначення “МРІЯ НА ВСІХ”).