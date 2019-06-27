Тернополяни піднімуть на Говерлу двох дівчаток з інвалідністю
Мрію 11-річної Саші Гребенюк з Бахмута Донецької області та 12-річної Людмили Матвійчук із Тернополя хочуть втілити в життя тернопільські ентузіасти. Дівчатка хочуть піднятися на найвищу вершину України – Говерлу, але через хворобу вона пересувається на візку.
- Вже 5-7 липня команда організаторів Ternopil Half Marathon разом з однодумцями здійснить мрію Саші Колісник, – написала на своїй сторінці співорганізатор ініціативи, громадська діячка Лілія Проць. – А саме Сходження на Говерлу. Цього разу, крім Саші, ми здійснимо мрію ще однієї дівчинки з інвалідністю Матвійчук Людмили. Їй 12 років і вона проживає у Тернополі. Людмила разом з татом теж долала дистанцію у Диво забіги: діти на Тернопільському півмарафоні 2019. А тепер разом з мамою буде намагатися піднятися на Говерлу. А МИ їм у цьому допоможемо Наразі ми обговорюємо участь ще декількох дітей з інвалідністю у цьому сходженні. Згодом будемо знати точну кількість цих діток. Для здійснення проекту Мрія на всіх нам потрібні охочі щоб нести Сашу та допомагати підніматися Люді та її мамі. Під час проведення Ternopil Half Marathon 2019 відбувався забіг Благодійна миля “Мрія на всіх”, де ми зібрали 18 500 грн. Але цих коштів буде недостатньо. Тому просимо по можливості долучитися і підтримати цей проект фінансово. Кошти можна перераховувати на картку:
4149 6293 8177 4884 Проць Лілія Петрівна (призначення “МРІЯ НА ВСІХ”).