Про небезпеку купання в тернопільських фонтанах

Фонтани з відкритим басейном є не тільки естетичною прикрасою міста, але й оазисом прохолоди у літню спеку. Дрібні краплі розбризканої води охолоджують і зволожують розпечене повітря. Проте, деяким перехожим недостатньо подихати свіжим повітрям і вони вирішують занурити у басейн спітнілі ноги, вмити обличчя, а деколи навіть скупатися чи випити води. Чи допустима така поведінка? Звичайно ні. Фонтан має розбризкувати в повітря чисту воду, а не помиї після ополіскування ніг чи інших, дещо вище розташованих, частин тіла!

Яку ж небезпеку несе така поведінка? Звичайно ж – інфекційну.

З водою можна наковтатися збудників діареї (кишкова паличка, норовірус, ротавірус та ін.) і жовтяниці (гепатит А), надихатися дихальної інфекції з тривалим кашлем (легіонели), та отримати від прямого контакту з водою запалення вуха (отит плавця) чи очей (кон’юнктивіт), висипання на шкірі (псевдомонадний фолікуліт, бородавки, контагіозний молюск, грибок та ін.).

Під час купання у прісній водоймі, себто у ставку чи басейні, можна натрапити на місця, забруднені синьогнійною паличкою (Pseudomonas aeruginosa), яка вже з наступного дня здатна викликати дерматит купальщика, або псевдомонадний фолікуліт – рясні дрібні сверблячі почервоніння та гнійнички в устях волосяних фолікулів, особливо помітні в місцях, де був купальник чи інший одяг.

З поверхні дна та мокрих огорож басейну на шкіру може потрапити патогенний грибок, який проявиться на тілі аж через декілька днів чи навіть тижнів. А бородавки чи контагіозні молюски стануть помітні десь через місяць після небезпечної розваги.

Проте, не тільки люди несуть собі небезпеку, джерелом інфекції ще можуть бути птахи, собаки, коти, інші тварини.

Правила поведінки у фонтанах та їх басейнах з метою профілактики хвороб:

– для охолодження достатньо наблизитись до розбризкувача, так щоб дрібні краплі зволожили шкіру та одяг, а не намочили його;

– не купатися, не занурювати ноги, не вмивати лице і руки;

– не впускати у басейн дітей, які погано контролюють свої випорожнення, навіть у підгузках;

– не впускати тварин;

– не пити воду з басейна чи фонтана;

– не сидіти на мокрих бордюрах басейну;

– не вкидати сміття та не плювати у воду; Особливо ця інформація стосується дітей і підлітків, адже вони найбільше полюбляють розваги у воді. Ігор Когут