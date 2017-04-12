До земельної ділянки, яку для учасників АТО видали у Тернополі, підведуть інженерні мережі

Заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський провів нараду щодо підведення комунікаційних мереж до земельного масиву на вулиці Микулинецькій, де надано земельні ділянки учасникам АТО.

Нагадаємо, що облаштовувати територію учасникам АТО допомагає міська рада, відтак наради, де усі структурні підрозділи звітують про виконану роботу, проводяться регулярно.

– Вже завершене оформлення проектно-кошторисної документації, яка була необхідна для підведення інженерних комунікацій. Продовжуються роботи по підведенню централізованного водопостачання та каналізації. Наразі триває визначення технічних рішень щодо підведення електроенергії до земельного масиву, наданого учасникам АТО. По підведенню електромереж ще є технічні питання, які потребують прийняття інженерних рішень. – розповідає Владислав Стемковський.

До слова, міська рада вдячна керівництву КП «Тернопільводоканал», ПАТ «Тернопільміськгаз» та Тернопільського міського РЕМу за те, що вони погодилися надавати технічні умови для підведення зазначених інженерних мереж безкоштовно.