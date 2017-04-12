«Народний фронт» вимагає впровадження візового режиму для громадян Росії, — Роман Заставний

Позиція Тернопільської обласної партійної організації «Народний фронт» – негайно встановити візовий режим з країною-агресором. Про це сьогодні повідомив обласний представник «Народного фронту», народний депутат Роман Заставний.

– Поряд з впровадженням безвізового режиму з Європейським Союзом, гостро стоїть питання візового режиму з Росією – країною, яка на державному рівні проводить міжнародний тероризм, – зазначив Роман Заставний. – Позиція Тернопільської обласної партійної організації «Народний фронт» – негайно встановити візовий режим з країною-агресором. Стосунки з РФ повинні відбуватися в санкційному режимі. До того ж, перетин кордону з державою-агресором – питання національної безпеки України, яким не можна знехтувати. В умовах війни треба вміти працювати в реальному часі.

За словами парламентаря, керівництво фракції «Народного фронту» звернулося до голови парламенту із закликом включити до порядку денного наступного пленарного тижня законопроект, поданий представниками «Народного фронту», щодо впровадження візового режиму для громадян Росії.