17:31 | 2.10.2020
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Новини Тернополя 

ДТП на Тернопільщині: на перехресті у КамАЗа відмовили гальма й він врізався у автівку

Irena 0 Views Прокоментуй!

1 жовтня о 8.19 бригада швидкої виїжджала у с. Млинівці Кременецького району, на місце ДТП.

На перехресті у КамАЗа відмовили гальма й він врізався у автівку. Унаслідок зіткнення КамАЗа та легкового автомобіля постраждав 58-річний водій автівки та 16-річна пасажирка.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоями голови та вивихом плеча потерпілого шпиталізовано у Кременецьку райлікарню. 16-річну дівчину, із закритою черепно-мозковою травмою, переломом спинки носа та верхньої щелепи теж шпиталізовано у Кременецьку районну лікарню.

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