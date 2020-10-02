ДТП на Тернопільщині: на перехресті у КамАЗа відмовили гальма й він врізався у автівку

1 жовтня о 8.19 бригада швидкої виїжджала у с. Млинівці Кременецького району, на місце ДТП.

На перехресті у КамАЗа відмовили гальма й він врізався у автівку. Унаслідок зіткнення КамАЗа та легкового автомобіля постраждав 58-річний водій автівки та 16-річна пасажирка.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоями голови та вивихом плеча потерпілого шпиталізовано у Кременецьку райлікарню. 16-річну дівчину, із закритою черепно-мозковою травмою, переломом спинки носа та верхньої щелепи теж шпиталізовано у Кременецьку районну лікарню.