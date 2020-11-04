Центр Душпастирювання силових структур при Тернопільській духовній семінарії поповнився новими членами

З благословення владики Василія Семенюка, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського, та о. Івана Римара, ректора Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосипа Сліпого, 1 листопада був відслужений Молебень та складено присягу нових членів братства Центру Душпастирювання силових структур імені Лонгіна Сотника, що діє при духовній семінарії.

Присутніми також були координатор о. Микола Квич та духівник братства о. Михайло Забанджала, які є військовими капеланами.

Митрополит Василій привітав з цим історичним для братства днем та додав: «Склавши присягу, ви взяли на себе відповідальність бути готовим послужити військовослужбовцям у разі першої необхідності».

Опісля урочистої частини брати мали можливість поспілкуватися з отцями-капеланами за спільною трапезою у вільній атмосфері.

У теплій розмові священники згадали гасло військового капелана – ”Бути поруч” та поділилися досвідом і викликами у душпастирюванні військових.

На завершення зустрічі о. Михайло Забанджала очолив молитви братства, висловив подяку та великі сподівання на майбутню співпрацю.

Голова братства ЦДСС бр. Павло Боняківський подякував капеланам за присутність та досвід, яким священники поділилися з братами.

повідомляє прес-служба духовної семінарії