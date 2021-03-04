Головному архітектору Тернополя оголосили підозру – ексклюзивні подробиці

На початку цього тижня посадовцю Тернопільської міської ради, начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру, головному архітекторові міста Василю Бесазі повідомили про підозру. Зловживаючи службовим становищем, він погодив незаконне відведення землі вартістю понад 1,3 млн. грн.

Як повідомила прес-служба Тернопільської обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що чиновник, перебуваючи на посаді в Тернопільській міській раді та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, використовуючи своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, вніс до офіційного документа завідомо неправдиві відомості й таким чином погодив відведення земельної ділянки вартістю понад 1,3 млн. грн. для будівництва та обслуговування житлового індивідуального будинку, господарських будівель і споруд. Через протиправні дії службової особи порушено вимоги Генерального плану, плану зонування території м. Тернополя, іншої дозвільної містобудівної документації, повідомили у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.

Відповідно до вимог КПК України, подальше здійснення розслідування вказаного кримінального правопорушення буде визначено детективами НАБУ.

Тернопільська міська рада на своєму сайті оприлюднила власне бачення цих подій: “Усі рішення, що стосуються відведення земельних ділянок, ухвалюються не одноосібно посадовою особою, а розглядаються сесійно на пленарному засіданні міської ради та вирішуються за результатами відкритого голосування. Посадові особи повинні виконувати всі ухвалені сесійні рішення, відтак їхні дії не можуть містити ознак зловживання владою чи службовим становищем”. Допоки слідство триває, у Тернопільській міській раді обіцяють всебічно допомагати у його об’єктивному розслідуванні для встановлення істини у справі.

Із власних джерел нашим журналістам стало відомо, що ймовірно мова йде про земельну ділянку на вулиці Живова. Як з’ясувалося, кримінальне провадження у цій справі було відкрито ще у листопаді 2019 року. А у січні 2020-го слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда Олександр задовольнив клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.



