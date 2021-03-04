У місті на Тернопільщині відроджують кондитерську славу

Над відродженням кондитерської слави Чорткова працює компанія GOLSKI Sweet Company, продукцію якої експортують у понад 15 країн.

Про плани підприємства розповіла одна з власниць Олена Ярощук та директор Віктор Ткачук.

П’ять років тому у GOLSKI Sweet Company почали вчитися виготовляти цукерки, а вже сьогодні фабрика експортує продукцію у різні куточки світу. Найбільшими імпортерами чортківських солодощів є Німеччина, Польща, США, а також країни Прибалтики – Литва, Латвія, Естонія.

На фабриці є сучасне німецьке обладнання, якому немає аналогів в Україні. На виробництві дотримуються всіх норм, аби відповідати стандартам Європейського Союзу.

Як зазначила Олена Ярощук, є велике бажання розвиватись і надалі: «Ми хочемо не лише продавати на експорт, а й бути впізнаваними в Україні. Ми пройшли надзвичайно довгий шлях вдосконалення, ми сумлінно працювали над рецептурою, інвестували в обладнання, використовуємо лише найбільш якісні та найдорожчі інгредієнти – спеціальні жири, кокосову олію тощо. А нашому молочному трюфелю взагалі в Україні немає аналогів – це наша найбільша гордість. Зауважу, що ми ніколи не використовували пальмової олії, про яку в місті ходили чутки!».

Запланували також створення лімітованої серії сувенірної кондитерської продукції з нагоди відзначення 500-ліття Чорткова, яке відзначатимуть у 2022-му році. У керівництва кондитерської фабрики є чіткі плани і надалі інвестувати у розвиток компанії, значно розвинувши виробничі потужності вже у 2021-му році, – повідомляють у міській раді Чорткова.