У Тернополі відкрилася виставка відвертих світлин жінок +60

3 березня в Українському Домі «Перемога» відкрилася унікальна фотовиставка «Антиейджизм», на якій представлено світлини тернополянок віком 55+. Організував проєкт Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення.

Діятиме фотовиставка до 10 березня.

«Метою даного проєкту є намагання підкреслити красу жінки незалежно від її віку. Показати, що жінка і час – це різні речі. Учасницями стали дев’ять жінок. Під час підготовки до проєкту з нашими моделями працювали психологи та стилісти. Для кожної з них професіонали підібрали унікальний та оригінальний образ», – розповідає директор Тернопільського міського територіального центру Віталій Хоркавий.

За словами учасниць проєкту «Антиейджизм», це не перший їх досвід у таких заходах, адже минулого року дехто з них уже брав участь у проєкті «Краса елегантного віку».