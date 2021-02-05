Хакер з Тернопільщини завдав збитків фінустановам 11 країн світу на десятки мільйонів доларів

Правоохоронці заблокували один з найбільших у світі фішингових сервісів, від атак якого постраждали фінустанови 11 країн світу – повідомляють в офісі Генерального прокурора

За результатами міжнародної спецоперації Офісом Генерального прокурора спільно з працівниками Департаменту кіберполіції Нацполіції України та Головним слідчим управлінням Нацполіції, а також правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії припинено діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн.

За даними слідства, хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери.

Встановлено, що від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великобританії. За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів.

Правоохоронцями проведено п’ять санкціонованих обшуків на території Тернопільської області, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та жорсткі диски. В результаті огляду вилученої комп’ютерної техніки встановлено більше 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення.