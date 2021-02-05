Визначено переможців конкурсу малюнків «Зимовий Тернопіль», участь у якому взяли близько 300 осіб

4 лютого визначено переможців конкурсу малюнків «Зимовий Тернопіль», організованого управлінням освіти і науки міської ради, Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу і ГО «Євген Удін і Компанія».

Конкурс проводився з метою розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, сприяння їх мистецькому розвитку, виховання національно свідомих патріотів України, передачі на мистецьких полотнах неповторної краси та величі зимового міста Тернополя, підвищення його іміджу та утвердження як європейського міста з багатою культурною спадщиною.

Як відзначає начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, красу Файного міста на своїх полотнах передали близько 300 учасників не лише з Тернополя, але й зі Львова, Києва, Кременця, Рівного та інших міст України. Компетентне журі відзначило надзвичайно високий художній рівень конкурсних робіт, їх композиційну досконалість, оригінальний творчий задум, креативне мистецьке бачення, змістове наповнення та індивідуальний авторський стиль.

Переможців визначено в різних вікових категоріях та у різних номінаціях. Про нагородження буде повідомлено додатково.