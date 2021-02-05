5 лютого: COVID-19 підтверджено в 175 жителів Тернопільщини
❗️175 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 лютого 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (чоловік 62 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 222 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 593
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 38472 особи;
🔺одужало – 35961 особа;
🔺летальних випадків – 542 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10823 (9941 одужало, 133 летальних);
– Бережанський район – 1938 (1829 одужало, 20 летальних);
– Борщівський район – 1763 (1685 одужало, 34 летальних);
– Бучацький район – 1361 (1289 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1806 (1750 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1686 (1538 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1881 (1820 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 862 (842 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1203 (1097 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2202 (2075 одужало, 36 летальних);
– Лановецький район – 997 (928 одужало, 5 летальних);
– Монастириський район – 1345 (1150 одужало, 26 летальних);
– Підволочиський район – 1500 (1441 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 531 (495 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1574 (1436 одужало, 32 летальних);
– Тернопільський район – 3234 (3062 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2538 (2401 одужало, 37 летальних);
– Шумський район – 1228 (1182 одужало, 23 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (49 осіб)
⭕️Бережанський район (22 особи):
• м. Бережани – 11
• с. Куряни – 6
• с. Жуків – 2
• с. Надрічне – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Рогачин – 1
⭕️Борщівський район (9 осіб):
• смт Скала-Подільська – 8
• с. Глибочок – 1
⭕️Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Пишківці – 2
• с. Стінка – 1
⭕️Гусятинський район (2 особи):
• м. Хоростків – 1
• с. Оришківці – 1
⭕️Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 2
• с. Добрівляни – 1
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Грицівці – 1
• с. Лози – 2
• с. Бодаки – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Нестерівці – 1
⭕️Козівський район (1 особа):
• с. Йосипівка – 1
⭕️Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 2
• с. Білокриниця – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Плоске – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Гаї – 1
⭕️Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Борщівка – 1
• с. Великі Кусківці – 1
• с. Іванківці – 1
⭕️Монастириський район (24 особи):
• м. Монастириська – 10
• с. Горішня Слобідка – 7
• с. Вербка – 3
• с. Вістря – 1
• с. Устя-Зелене – 3
⭕️Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Іванівка – 1
⭕️Підгаєцький район (2 особи):
• с. Старе Місто – 2
⭕️Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• с. Кривки – 1
• с. Глещава – 1
⭕️Тернопільський район (8 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Драганівка – 1
⭕️Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Джурин – 1
• с. Біла – 1
⭕️Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Онишківці – 2
• с. Вілія – 3
• с. Руська Гута – 1
• с. Стіжок – 1
• с. Людвище – 1