5 лютого: COVID-19 підтверджено в 175 жителів Тернопільщини

❗️175 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 лютого 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 1 (чоловік 62 р. м. Тернопіль)

🔺одужало – 222 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 593

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 38472 особи;

🔺одужало – 35961 особа;

🔺летальних випадків – 542 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10823 (9941 одужало, 133 летальних);

– Бережанський район – 1938 (1829 одужало, 20 летальних);

– Борщівський район – 1763 (1685 одужало, 34 летальних);

– Бучацький район – 1361 (1289 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1806 (1750 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1686 (1538 одужало, 34 летальних);

– Збаразький район – 1881 (1820 одужало, 30 летальних);

– Зборівський район – 862 (842 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1203 (1097 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2202 (2075 одужало, 36 летальних);

– Лановецький район – 997 (928 одужало, 5 летальних);

– Монастириський район – 1345 (1150 одужало, 26 летальних);

– Підволочиський район – 1500 (1441 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 531 (495 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1574 (1436 одужало, 32 летальних);

– Тернопільський район – 3234 (3062 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2538 (2401 одужало, 37 летальних);

– Шумський район – 1228 (1182 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (49 осіб)

⭕️Бережанський район (22 особи):

• м. Бережани – 11

• с. Куряни – 6

• с. Жуків – 2

• с. Надрічне – 1

• с. Нараїв – 1

• с. Рогачин – 1

⭕️Борщівський район (9 осіб):

• смт Скала-Подільська – 8

• с. Глибочок – 1

⭕️Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Пишківці – 2

• с. Стінка – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• м. Хоростків – 1

• с. Оришківці – 1

⭕️Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 4

• смт Товсте – 2

• с. Добрівляни – 1

⭕️Збаразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Грицівці – 1

• с. Лози – 2

• с. Бодаки – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Нестерівці – 1

⭕️Козівський район (1 особа):

• с. Йосипівка – 1

⭕️Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 2

• с. Білокриниця – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Плоске – 1

• с. Старий Олексинець – 1

• с. Гаї – 1

⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Борщівка – 1

• с. Великі Кусківці – 1

• с. Іванківці – 1

⭕️Монастириський район (24 особи):

• м. Монастириська – 10

• с. Горішня Слобідка – 7

• с. Вербка – 3

• с. Вістря – 1

• с. Устя-Зелене – 3

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Староміщина – 1

• с. Іванівка – 1

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• с. Старе Місто – 2

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 2

• с. Кривки – 1

• с. Глещава – 1

⭕️Тернопільський район (8 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Смиківці – 1

• с. Чистилів – 1

• с. Драганівка – 1

⭕️Чортківський район (4 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Джурин – 1

• с. Біла – 1

⭕️Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Онишківці – 2

• с. Вілія – 3

• с. Руська Гута – 1

• с. Стіжок – 1

• с. Людвище – 1