Христина Паньків із Тернопілля стала срібною призеркою в бігу на 10 000 метрів

Вісімнадцятирічна уродженка села Білої Христина Паньків, котра займалася легкою атлетикою в Чортківській дитячо-юнацькій спортивній школі у відомого тренера-педагога Валерія Большакова і була неодноразовою переможницею та призеркою різних легкоатлетичних турнірів, й надалі прославляє наш край, підкорюючи нові спортивні вершини, пише Чортків City

Так, нещодавно дівчина, що тепер навчається у Вінницькому вищому професійному училищі департаменту поліції охорони, виборола друге місце на першості України серед юніорів з легкої атлетики у бігу на дистанцію 10 000 метрів, що відбулася наприкінці серпня у Луцьку. Завдяки цьому значному досягненню вона зарахована кандидатом до складу збірної команди України. Тож, сподіваємось, ми не раз почуємо її ім`я на різних всеукраїнських і міжнародних спортивних форумах.

Так тримати!