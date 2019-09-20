02:27 | 21.09.2019
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Новини Тернополя 

Христина Паньків із Тернопілля стала срібною призеркою в бігу на 10 000 метрів

Irena 9 Views Прокоментуй!

Вісімнадцятирічна уродженка села Білої Христина Паньків, котра займалася легкою атлетикою в Чортківській дитячо-юнацькій спортивній школі у відомого тренера-педагога Валерія Большакова і була неодноразовою переможницею та призеркою різних легкоатлетичних турнірів, й надалі прославляє наш край, підкорюючи нові спортивні вершини, пише Чортків City

Так, нещодавно дівчина, що тепер навчається у Вінницькому вищому професійному училищі департаменту поліції охорони, виборола друге місце на першості України серед юніорів з легкої атлетики у бігу на дистанцію 10 000 метрів, що відбулася наприкінці серпня у Луцьку. Завдяки цьому значному досягненню вона зарахована кандидатом до складу збірної команди України. Тож, сподіваємось, ми не раз почуємо її ім`я на різних всеукраїнських і міжнародних спортивних форумах.

Так тримати!

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