У Тернополі в дитячому садочку спалах кишкової інфекції. Діти у лікарні

19 вересня у Тернопільській області зареєстрований черговий спалах кишкової інфекції. І знову постала загроза здоров’ю дітей, котрі відвідують дошкільний заклад. На цей раз за медичною допомогою звернулось 5 вихованців ДНЗ м. Тернополя, з них 4 знаходяться на стаціонарному лікуванні. У всіх хворих захворювання розпочиналось із багаторазової блювоти та незначного підвищення температури.

Що послужило причиною виникнення спалаху на разі невідомо.

Фахівцями лабораторного центу розпочате епідрозслідування, організовано комплекс протиепідемічних заходів, здійснено відбір матеріалу від хворих та контактних на бактеріологічне та вірусологічне дослідження. Для встановлення ймовірних факторів проведено відбір проб харчових продуктів, питної води, змивів з об’єктів довкілля на лабораторне дослідження.

Група у дитячому садочку закрита на карантин.