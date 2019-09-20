10:09 | 21.09.2019
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Новини Тернополя 

Фотомодель Роксолана Гнатюк у Тернополі розповіла про захоплення модельним бізнесом

Irena 5 Views Прокоментуй!

19 вересня у відділі читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася творча зустріч «Українки в світі» з Роксоланою Гнатюк.
Наша гостя – письменниця, автор книжок «Жінки України», «Україна, її ідентичність і культура», фотопроєкту «My Beautiful city – Buenos Aires», лікар-психотерапевт, кандидат медичних наук, мандрівниця, фотомодель.
Зустріч пройшла у невимушеній атмосфері жіночності та краси. Роксолана розповіла про своє захоплення модельним бізнесом, про свій проєкт “Українки в світі”. Присутні дізналися багато нового про нашу землячку Соломію Крушельницьку, про українську художницю Марію Башкірцеву, яка сподобалася Гі де Мопассану.
Також Роксолана представила цікаву презентацію красивих місць Аргентини та світу.

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