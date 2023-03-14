Інтервенційна нейрорадіологія в дії: медики тернопільської лікарні провели емболізацію аневризми

Простішими словами, запобігли виникненню інсульту у пацієнтки та зберегли їй можливість продовження якісного способу життя. Про це повідомляють у Тернопільській обласній клінічній лікарні.

👨‍⚕️ Як розповів нейрохірург, завідувач відділенням нейрохірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні Ігор Загрійчук, пацієнтка скаржилася на головний біль і під час обстеження МРТ у неї запідозрили аневризму передньої мозкової артерії. Під час госпіталізації їй провели повторне обстеження, а саме церебральну ангіографію, що й підтвердило діагноз.

«Пацієнтці було проведено малоінвазивне хірургічне втручання. У таких операціях нам допомагає мій колега, завідувач нейрохірургічним відділенням Волинської обласної клінічної лікарні Іван Степанович Бобрик. Проводимо ми ці операції ендоваскулярно, тобто на ангіограніфі, спільно з нашим колегою, завідувачем відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Богданом Ярославовичем Маслієм, – розповідає Ігор Загрійчук. – Пацієнтці було проведено емболізацію аневризми передньої мозкової артерії. Тобто через судину вводиться катетер, по катетеру водиться мікроспіралі і, таким чином, вилучається аневризму з кровотоку. Що ми цим добилися? Забрали загрозу в майбутньому для життя людини. Адже аневризма – це патологічний стан судини, стончення стінки судини в одному місці на кшталт мішкоподібного випинання. А тому там де є це стончення, це вже дуже велика загроза, що стінка судини може в будь-який час розірватися. Якщо це стається, то відбувається інсульт. Найчастіше це проявляється у віці від 30 до 60 років».

⁉️ У чому особливість операції, то як пояснює нейрохірург, хірургічне втручання проводиться через невеликий прокол у стегновій артерії. Вводиться мікрокатетер до судини головного мозку, контрастується і через цей катетер ставляться мікроспіралі або стенти, або мікроспіралі і стенти залежно від випадку.

🧠🏥 «Через дві доби жінку виписали додому абсолютно без жодних неврологічних симптомів. Зараз вона спостерігається у сімейного лікаря. Почувається абсолютно нормально і здоровою», – підкреслює Ігор Загрійчук.