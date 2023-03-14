На Тернопільщині вночі на чималій швидкості ледве не протаранила патрульний автомобіль

Сьогодні, патрулюючи на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, інспектори ледь уникнули зіткнення з автомобілем Nisan, водій якого на чималій швидкості, з увімкненим дальнім світлом фар спробував обігнати вантажівку та, дивом не скоїв ДТП зі службовою автівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку.

Цього разу вдалося уникнути трагічних наслідків, але могло б бути й по-іншому.

Інспектори винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) та склали протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійно-небезпечної ситуації) КУпАП.

Нагадуємо! Порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки — це дії водія, які примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян.

За це правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

Кермуйте відповідально й не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.