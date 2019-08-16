Історія успіху тернополянина Михайла Грюнвальда

Сьогодні тернополянин Михайло Грюнвальд, незважаючи на інвалідність, – успішний підприємець, який займається діагностикою та ремонтом автоелектрики і планує створити нові робочі місця.

Професійного досвіду чоловікові не бракувало, адже працював у сфері автосервісу, займався автозапчастинами, проте для ведення бізнесу знань не вистачало. З чого розпочати власну справу? Як правильно написати бізнес-план? З цими питаннями майбутній приватний підприємець звернувся до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

За спрямуванням кар’єрного радника МРЦЗ Михайло відвідав семінар з основ бізнесу, пройшов професійне навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти за напрямком «Менеджмент малого підприємництва», розробив та захистив бізнес-план. Відтак зрозумів, що його давня ідея щодо започаткування власної справи – втілюється у життя.

Отримавши в службі зайнятості одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, він придбав спеціальне обладнання та відкрив сервіс, де можна отримати широкий спектр послуг з діагностики та ремонту автомобілів, а також замовити майстра з діагностики з виїздом до клієнта.

Із міськрайонним центром зайнятості Михайло планує співпрацювати і надалі, але вже у якості роботодавця.